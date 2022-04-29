الزمن الجميل ---- وذكريات سينمائية - عبد الجبار نوري

2022/04/29 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري الزمن الجميل--- وذكريات سينمائيةعبد الجبارنوري توطئة : إن البحث عن واقع السينما العالمية وهويتها نجد قدسيتها ومكانتها المرموقة لدى شعوب الغرب الأوربي التي مارست الديمقراطية منذ حوالي قرن من الزمن وأستوعبت مفرداتها برضا وقناعة وجدانية نجدهذه الشعوب أبدت رغبة وشوقا بصداقة السينما لدرجة المغالاة في عشق السينما لتصل للتقديس كما قال الناقد الفرنسي "رولان بارت " : إن السينما مقدسة ترقى زيارتها ......





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