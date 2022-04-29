عمليات بغداد تعلن دخول القطاعات إنذار (ج)

2022/04/29 | 13:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القطاعات في بغداد ستدخل إنذار (ج) في اليوم الأول من الشهر المقبل.

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