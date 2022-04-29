الكويت.. السيطرة على عسكري يطلق النار على المارة

2022/04/29 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات المختصة في الكويت عسكريا كان يطلق النار على المارة ودوريات الشرطة، وفقا لما ذكرت صحيفة "الراي" المحلية.

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