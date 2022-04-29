الصحة: تعرض العراق الى موجة وبائية جديدة امر وارد

2022/04/29 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، أن

تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من

متحور فيروس كورونا أمر محتمل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر

في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن

"احتمال تعرض العراق لموجة

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