اوكرانيا: روسيا قصفت كييف بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة

2022/04/29 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أوكرانيا ،اليوم الجمعة، إن شخصا قُتل في القصف الروسي الذي استهدف وسط العاصمة كييف بالتزامن مع الزيارة التي كان يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية انها نفذت ضربة جوية وصفتها بأنها عالية الدقة على كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعاصمة الاوكرانية نجحت من خلالها في تدمير أسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو الروسية ومباني شركة أرتيوم للصواريخ والفضاء.

بالمقابل دانت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان الضربات العشوائية التي شنّتها القوات الروسية على كييف تزامنًا مع غوتيريش إلى العاصمة الأوكرانية.

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