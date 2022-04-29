المونيتور: أنقرة تسعى لإقامة منطقة آمنة داخل الحدود العراقية

2022/04/29 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير لموقع المونيتور الأميركي، الضوء على اهداف تركيا ومساعيها لإنشاء مناطق آمنة داخل العراق تمتد بعمق ثلاثين كيلومترا.

وأشار التقرير الى مساعي أنقرة لإنشاء المنطقة الآمنة في شمالي العراق، بهدف التصدي لحزب العمال الكردستاني والمسلحين المتحالفين معه.

وقارن التقرير ايضاَ، بين تلك المنطقة بأخرى تحاول أنقرة إقامتها في شمال سوريا والتي كثفت المساعي لانشائها بالتزامن مع التزايد الأخير في الهجمات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكرد، مستفيدة من الإنهماك الروسي بأوكرانيا، لكن التقرير كشف عن صعوبة انشاء المنطقة داخل العراق بسبب الوضعين الجغرافي والسياسي المختلف تماما مقارنة بسوريا.

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