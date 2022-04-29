قريباً.. انطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعـي للأسـرة في العـراق

2022/04/29 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الجمعة، عن نيتها تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعـي للأسـرة في العـراق، فيما بينت أهمية هذا المسح.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة التخطيط من خلال الجهاز المركزي للاحصاء ، تقوم باجراء عدد من المسوح الميدانية لتلبية متطلبات التنمية في المؤشرات الرقمية، ونحن نفذنا المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة خلال العام الماضي، كما نفذنا مسح القوى العاملة ومسح سوق العمل ".وبين الهنداوي ان "وزارة التخطيط العراقية، سوف تشرع قريباً بتنفيذ احد اوسع المسوح في العراق ، وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق، والذي سيعطينا مؤشرات غاية في الاهمية عن البطالة والفقر وقضايا اجتماعية، من شأنها ان تخدم رسم السياسيات الانمائية وخطط التنمية في البلاد".

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