رونالدو يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد

2022/04/29 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب كريستيانو رونالدو، عن شكره وامتنانه لجماهير فريقه مانشستر يونايتد، عقب مباراة “الشياطين الحمر” وتشيلسي 1-1، أمس الخميس، ضمن المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي.وقدم رونالدو واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وتوج مجهوده بتسجيله لهدف رائع في شباك تشيلسي، في الدقيقة 62.وشكر رونالدو بعد المباراة عبر حسابه على “تويتر”، جماهير يونايتد […]

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