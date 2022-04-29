 خطة أميركية لحظر “سجائر النعناع”.. والسبب “الجاذبية”

2022/04/29 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لحظر السجائر بنكهة المنتول (سجائر النعناع)، بهدف تقليص أعداد المدخنين في أنحاء البلاد.وحسب وجهة النظر الأميركية، فإن الخطوة من شأنها تقليل جاذبية السجائر، خاصة للمراهقين والشباب، مما سيدفع الكثيرين منهم للابتعاد عن التدخين.كما سيقلل الخطة مخاطر الوفاة لمدخني سجائر المنتول الحاليين عن طريق تقليل […]

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