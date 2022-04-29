اوروبا تجدد حظر طائرات العراق من أجوائها.. و6 أشهر أمام النقل لتطبيق شروط منظمة اياسا

2022/04/29 | 13:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

جددت منظمة سلامة الطيران الاوروبية الحظر على طائرات الخطوط الجوية العراقية ومنعها من التحليق في سماء اوروبا، لستمر الحظر المفروض منذ اكثر من 7 سنوات.واظهرت وثائق لنتائج اجتماع منظمة سلامة الطيران الاوروبية “اياسا” والتي تضمنت استمرار حظر طيران اكثر من 10 شركات عالمية في الأجواء الاوروبية، من بينها طائرات الخطوط الجوية العراقية، جنبًا الى جنب مع طائرات لشركات من فنزويلا وايران ونيجيريا وانغولا وافغانستان وزمبابوي.

6 أشهر أمام الخطوط الجوية العراقية لتطبيق شروط منظمة “اياسا” لرفع الحظر

وبتجديد الحظر على طائرات الخطوط الجوية العراقية سيكون الحظر قد مر عليه 7 سنوات حتى الان.وسيستمر الحظر الجديد لمدة 6 أشهر اضافية، لحين عقد منظمة السلامة الجوية الاوروبية اجتماعها القادم في شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2022، لتحدد ما اذا سترفع الحظر عن طائرات الخطوط الجوية العراقية ام تقوم بتجديده، تبعًا لتطبيق الخطوط الجوية العراقية لشروط لوائح المنظمة.

وزارة النقل تتباحث مع “اياتا” دون جدوى وتترك تطبيق الشروط المنظمة

وطوال الأشهر الماضية، تستمر وزارة النقل بالتصريح والوعود عن “مساع لرفع الحظر الجوي عن الطائرات العراقية في سماء اوروبا”، حيث يكشف وزير النقل ناصر الشبلي مرارًا عن مباحثات مع منظمة الطيران الدولية “اياتا” لرفع الحظرعن الطائر الاخضر، دون جدوى.

ويشيرخبراء الى عدم الحاجة للمباحثات، بل فقط الى تطبيق شروط اللائحة الاوروبية، لرفع الحظر المستمر منذ 2015 والمفروض على الخطوط الجوية العراقية بالاجواء الاوروبية بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.

الخطوط الجوية العراقية تفشل بتطبيق شروط ولوائح منظمة الطيران الدولية

واعتبر مختصون في مجال الطيران، أن حجم المخالفات التي ارتكبتها الخطوط الجوية العراقية والتي ادت الى منع طيرانها في الاجواء الاوروبية، بسيط جدا، قياسا الى تاريخ وسمعة الشركة.ويشير استشاري الطيران فارس الجواري إلى ان هذه المخالفات يتحملها بشكل اساسي الطاقم الذي وجدت عنده المشاكل في حينها وكان بالامكان تجاوزها بعد وصول تقرير SAFA من خلال قسم التوكيد والجودة في الشركة ومتابعة قسم السلامة الجوية لهذا الامر بهدف منع تكرار هكذا حالات.وأوضح ان تكرار هذه الخروقات جاءت بسبب عدم تنفيذ شروط منظمة الطيران الدولية، مبينًا أن المنظمة اصدرت لائحة للحل في 2014 و2016، وفيها جميع الخطوات التي لو طبقتها الخطوط الجوية العراقية ستكون جاهزة لمرحلة رفع الحظر.

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