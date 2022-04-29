موجة خامسة لـ

2022/04/29 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبّه وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فاهلا في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، من أنّ موجة خامسة من "كوفيد-19" قد تضرب البلاد، بعد تسجيل ارتفاع مستمر بعدد الإصابات خلال الأسبوعين الفائتين.

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