آخر مستجدات “مستشفى” نادي الزوراء

2022/04/29 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الزوراء الرياضي، عن مستجدات لاعبيه المصابين وموقفهم من مباراة نفط البصرة في دوري الكرة الممتاز.وسيواجه الزوراء ضيفه نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 29 من البطولة مساء اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “الغيابات تضرب فريق الزوراء بقوة قبل مواجهة نفط البصرة […]

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