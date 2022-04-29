روسيا تؤكد تنفيذها ضربة جوية “عالية الدقة” على كييف خلال زيارة غوتيريش

2022/04/29 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الجمعة، أنها نفذت ضربة جوية على كييف “عالية الدقة” خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعاصمة الاوكرانية.

وقالت الوزارة خلال إحاطتها اليومية حول الصراع في أوكرانيا “دمرت أسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو الروسية مباني شركة أرتيوم للصواريخ والفضاء في كييف”.

المصدر: AFP

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