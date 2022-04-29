باريس تدين الضربات الروسية “العشوائية” على كييف خلال زيارة غوتيريش

2022/04/29 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

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دان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ،اليوم الجمعة، “الضربات العشوائية” التي شنّتها القوات الروسية على كييف الخميس تزامنًا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة الأوكرانية.

وكتب لودريان في تغريدة “تضامن كامل مع الشعب الأوكراني، كذلك مع أنطونيو غوتيريش وكيريل بيتكوف (رئيس الوزراء البلغاري) اللذين كانا على مقربة” من مكان الضربة.

المصدر: AFP

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