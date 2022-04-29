إصابة ثلاثة اشخاص خلال مشاجرة بـ”الاسلحة البيضاء” شرقي بغداد

2022/04/29 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الجمعة، باصابة ثلاثة اشخاص خلال مشاجرة حدثت في منطقة الامين الثانية شرقي العاصمة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الامين الثانية شرق العاصمة مااسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بطعنات متفرقة من انحاء الجسم”.واضاف أن […]

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