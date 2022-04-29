دعوة الرئيسين الروسي والأوكراني لقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

2022/04/29 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الجمعة، أنه دعا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في نوفمبر في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين .

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