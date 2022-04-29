الدفاع الجوي: منظومات كشف راداري جديدة ستدخل العراق

2022/04/29 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةكشفت قيادة الدفاع الجوي، اليوم الجمعة، عن قرب دخول منظومات كشف راداري للعراق، فيما حددت ثلاثة إجراءات لتطوير الدفاع الجوي بمستوى الدول المتقدمة.وقال قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة الدفاع الجوي تعمل على تطوير أحد جوانبها، حيث ستصل خلال الأشهر منظومات الكشف الراداري الى العراق".وأضاف أن "هذه المنظومة سترفع من قدرات الدفاع الجوي"، مشيراً الى أن "هناك تعاقدات مستقبلية باتجاه منظومات أخرى".وتابع أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد يدعمان تطوير منظومة الدفاع الجوي من ناحية التعاقدات والاستيراد"، مشيراً الى أن "الدفاع الجوي يحتاج الى دعم وامكانيات لكي نصل الى مستوى الدول الإقليمية".وبين أن "التعاقد على منظومات الدفاع الجوي يمر بمراحل منها اختيار نوع المنظومة من مناشئ رصينة ودراسة الجانب الفني لها مع توفير الدعم المالي"، موضحاً أن "ذلك يحتاج الى وقت".وذكر أن "العراق يسعى أن يكون في مستوى الدول المتقدمة بشأن الدفاع الجوي".وأشار الى أن "منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة تؤكد أن وباء كورونا ما زال مستمراً وما زال يمثل خطراً على الناس".

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