وزارة الزراعة: السيطرة على بؤر “الحمى النزفية” وانحسار تفشيها

2022/04/29 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، سيطرتها على بؤر مرض الحمى النزفية الذي سّجل إصابات متسارعة بعدد من المحافظات، وتحديدًا الجنوبية، ما أثار قلقًا من إمكانية تفشيه، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لمنع انتقاله.

واكدت وزارة الصحة العراقية وفاة أربعة عراقيين وإصابة ثمانية عشر آخرين جراء انتشار مرض الحمى النزفية في عدد من المحافظات، مطالبة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السالمة، وفقا لبيان صدر عن الوزارة، اوضح أن المصابين والمتوفين جراء المرض، هم من مربي الماشية وجزارون.

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