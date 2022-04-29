عمليات بغداد: خطة أيام العيد ستكون أكثر تشديداً وتستمر لغاية 5 أيار

2022/04/29 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت قطعات عمليات بغداد ،اليوم الجمعة، حالة الإنذار القصوى جيم، فيما كشف قائد العمليات عن مخطط إرهابي لاستهداف الأسواق والمناطق المكتظة.

وقال قائد العمليات الفريق أحمد سليم، إن خطة أيام العيد ستكون أكثر تشديداً على المناطق الترفيهية والأسواق والمطاعم، وسيكون هناك عدد كاف من المنتسبين لتغطية الأماكن بسرعة ويستمر هذا الإنذار الى يوم الخامس من شهر أيار.

وأشار الى أن هناك معلومات تؤكد وجود انتحاريين يسعون الى استهداف الأسواق والأماكن المكتظة، مؤكداً وجود خطة مراقبة تنفذها وكالات الأجهزة الأمنية والاستخبارات العاملة ضمن قاطع المسؤولية بالزي المدني.

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