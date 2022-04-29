إصابة 3 اشخاص بطعنات إثر مشاجرة في بغداد

2022/04/29 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصيب 3 اشخاص، اليوم الجمعة، بطعنات بالسكاكين في أماكن متفرقة من الجسم إثر مشاجرة شرق بغداد.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الامين الثانية شرق بغداد ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بطعنات متفرقة من انحاء الجسم".

وأضاف ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وتحفظت على المصابين واطراف المشاجرة".

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