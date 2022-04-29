2022/04/29 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي الاحتلال الأخميني للعراق الكلداني: نستكمل في هذا الجزء من المقالة عرضنا التحليلي لكرونولوجيا الحضارة الإيرانية وجدل العلاقات بينها وبين الحضارة الرافدانية في العراق القديم.



ففي القرن السابع ق.م، اندلعت الحرب بين مملكة بابل الكلدانية ومملكة الآشوريين - الذين يعتبرهم أغلب الباحثين فرعاً من الأكديين، ولغتهم إحدى اللهجات الأكدية - ثم تحالف الفرس الأخمينيون مع الكلدانيين، وزالت الدولة الآشورية بسقوط ني ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ج2/ حضارة الرافدين وجارتها الإيرانية: صراع الجبل والوادي - علاء اللامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ج2/ حضارة الرافدين وجارتها الإيرانية: صراع الجبل والوادي - علاء اللامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).