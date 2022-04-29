جفت محتويات سلة الاطار.. ونضجت عناقيد الاغلبة الوطنية - علي عرمش شوكت

2022/04/29 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت اذا ما شاهدنا جفافاً في فاعلية " الاطار التنسيقي " ما عدا قرار المحكمة الاتحادية الذي تم الاستناد عليه وذلك بتحويله الى متراس اخير، لتعطيل مجرى عملية تشكيل الحكومة.



لكونه قد حدد بموجبه الثلثين من اصوات النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.



بعد هذا المصاب السياسي الذي ادمى قلوب العراقيين في ايام {عيدهم } تضاف اليه مهلة " الاربعين يوماً " التي جاءت وكأنها اربعنية لتأبين وفاة تشكيل الحكومة ..



بعد هذا نجد ع ......





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