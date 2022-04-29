2022/04/29 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وزارة الصحة ،اليوم الجمعة، تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من متحور فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر، في تصريح أن احتمال تعرض العراق لموجة وبائية خامسة وأي بلد آخر أمر وارد، مبيناً أن الموجة الأخيرة كانت أقل خطورة، ولكن يجب افتراض حدوث موجة خامسة كما حدثت أربع موجات سابقة من وباء كورونا.

وأضاف البدر أن العراق لم يصل الى نسبة عالية من التطعيم ، وأن هناك من يكتفي بتلقي جرعة واحدة من اللقاح دون أن يكمل بقية الجرعات، موجهاً “الدعوة للمواطنين بضرورة الإسراع بأخذ اللقاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة ترجح تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من متحور كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة ترجح تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من متحور كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).