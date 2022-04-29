فيروس كورونا يضرب مهاجم برشلونة قبل مواجهة مايوركا

2022/04/29 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بفيروس كورونا.وذكر برشلونة في بيان عبر صفحاته الرسمية: “أظهرت الفحوصات إيجابية مسحة مارتن برايثوايت من فيروس كورونا، اللاعب بصحة جيدة في الوقت الحالي”.ويستعد برشلونة لملاقاة نظيره ريال مايوركا ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل […]

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