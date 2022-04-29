2022/04/29 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الجمعة، أن روسيا نشرت دلافين مدربة في قاعدة مطلة على البحر الأسود، في خطوة ترمي على ما يبدو لحمايتها من هجوم مباغت أسفل سطح البحر.وأوضحت الصحيفة أن تحليلا لصور جمعتها الأقمار الاصطناعية خلص إلى أن روسيا نشرت الدلافين الحربية في البحر الأسود.وراجع المعهد البحري في الولايات […]

ظهرت المقالة روسيا تنشر دلافين مدربة في البحر الأسود..



ما السر؟ أولاً على ايرث نيوز.

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