بوكيتينو يكشف كواليس حديثه مع ميسي بعد الإخفاق أمام ريال مدريد

2022/04/29 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، كواليس حديثه مع ليونيل ميسي، بشأن الإخفاق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتطرق بوكيتينو لهذا الحديث بتعليقه عن مسيرة نيمار هذا الموسم، قائلًا: “موهبة نيمار لا تقبل الجدل أو النقاش، لقد انضم لبي إس جي منذ سنوات بمبلغ ضخم، لأنه من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف “موسم نيمار كان متقلباً، لقد تعرض لإصابة قوية، وشارك في كوبا أمريكا قبل بداية الموسم، كلها ظروف حرمته من المشاركة بمعدل يحتاجه أي لاعب ليقدم أفضل مستوياته”.

واستطرد المدرب الأرجنتيني “غالباً ما يكون الهامش بين النجاح والفشل صغيراً، وهو ما تطرقت إليه في الحديث مع ميسي صباح اليوم عن مسيرة الفريق هذا الموسم”.

وأتم بوكيتينو تصريحاته “لم ننجح فقط في مواجهة ريال مدريد، كنا في حالة فنية متطورة، وإذا تأهلنا، لربما اختلف الحديث تماماً عن الموسم الجاري”.

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