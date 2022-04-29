الرئيس التركي في السعودية.. تفاعل على تأدية أردوغان مناسك العمرة وسط تجمهر كثيف في صحن الطواف

2022/04/29 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغردون مع صور وفيديوهات تأدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له مناسك العمرة في ثاني أيام زيارته إلى السعودية، الجمعة

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