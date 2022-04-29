رالف رانجنيك ينفي مغادرة مانشستر يونايتد

2022/04/29 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، ما تردد حول رحيله المبكر عن الفريق، من أجل الانتقال لتدريب منتخب النمسا.

وقال رانجنيك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس “ما يمكنني قوله والتأكيد عليه هو أنني سأستمر بالتأكيد في منصب استشاري بمانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم ولمدة عامين مقبلين”.

ويتولى رانجنيك، تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري، ثم يتولى المنصب، المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وجاءت تصريحات رانجنيك ردًا على ما تناولته تقارير إخبارية، منها تقرير صحيفة “كورير” التي ذكرت أن رانجنيك هو المرشح الأوفر حظا لتولي لتدريب منتخب النمسا.

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