محمد صلاح يتوج بأهم جائزة في إنجلترا

2022/04/29 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بأول جوائز الموسم الجاري في البريميرليج.

واختير صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من رابطة نقاد كرة القدم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز بها عام 2018.

وكان البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، قد فاز بهذه الجائزة العام الماضي.

وانتزع قائد منتخب مصر هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفًا إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالبريميرليج.

وإجمالًا، سجل محمد صلاح 30 هدفًا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات.

وساهم صلاح في فوز الليفر بكأس الرابطة، وتأهله لنهائي كأس الاتحاد، كما يبقى ثانيًا خلف مانشستر سيتي بنقطة وحيدة قبل 5 جولات من انتهاء الدوري الإنجليزي.

كما وضع ليفربول قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب الدور قبل النهائي.

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