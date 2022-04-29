في تصويت الصحفيين الرياضيين بإنكلترا.. صلاح أفضل لاعب

2022/04/29 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع خيار رابطة الصحافيين الرياضيين في إنكلترا على المصري محمد صلاح الذي نال جائزة أفضل لاعب في الدوري المممتاز للمرة الثانية في مسيرته بفضل الدور الذي يلعبه مع فريقه ليفربول.

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