محادثات عراقية - سورية لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب النفط والسلاح- عاجل

2022/04/29 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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يسعى العراق إلى رفع مستوى التنسيق مع دول الجوار للحد من تهريب النفط وتسلل الإرهابيين وضبط الحدود، إذ شدد النائب الأول لرئيس ​مجلس النواب العراقي​ ​حاكم الزاملي​ على ضرورة "رفع مستوى التنسيق الأمني مع ​سوريا​ وضبط الحدود بما يضمن عدم تسلل الإرهابيين والحد من عمليات تهريب ​النفط​ ووضع المعالجات اللازمة بشأن ذلك".

تبادل المعلومات الاستخبارية

الزاملي دعا خلال لقائه السفير السوري في ​بغداد​ صطام الدندح إلى "أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية حول تحركات الخلايا الإرهابية، لا سيما في المناطق الرخوة التي تنشط فيها بين البلدين".



واتفق الطرفان على "أهمية استثمار العلاقات السياسية المتوازنة الحالية للمضي نحو تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة وتنشيط ​الحركة التجارية​ بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أكدت وجود تعاون مع دول الجوار على صعيد مكافحة الإرهاب، وتحدثت عن تحصين الحدود مع سوريا على مستوى مختلف الأجهزة الفنية لملاحقة المتسللين ومنع دخولهم الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات صحافية، إن "تأمين الحدود بين العراق وسوريا تضمن أجهزة فنية ومعدات وأبراج مراقبة ذكية وتعزيزات بقطاعات أمنية وخطوط دفاعية".

وذكر الخفاجي أن "هناك تبادلاً للمعلومات وتنسيقاً عالياً بين العراق وجميع دول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن القوات الأمنية تمكنت من رصد حركة الإرهابيين عبر الكاميرات الحرارية، وأصبحنا بدرجة عالية من القدرة لمنع أي خرق أو تسلل باتجاه حدودنا من كافة الاتجاهات".

ومضى الخفاجي إلى أن "الكاميرات في الحدود باتت تؤمن المعلومات الاستخباراتية للقوات الأمنية وتعطي موقفاً أمنياً دقيقاً وتعمل بشكل ممتاز مع قطاعاتنا".

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