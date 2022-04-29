كلوب يحذر من لدغة

2022/04/29 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

دعا يورغن كلوب مدرب ليفربول فريقه إلى البقاء في حالة تأهب تام بعد فوزه 2-صفر على فياريال، الملقب بالغواصات الصفراء، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، مؤكدا أن النتيجة قد تعطي انطباعا خاطئا.

وسيطر ليفربول منذ البداية على ملعب آنفيلد، وسجل هدفين سريعين في الشوط الثاني، ليقترب من بلوغ النهائي للمرة الثالثة في 5 مواسم.

لكن كلوب، الذي فاز في جميع مواجهاته الأربع في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال كمدرب مع بروسيا دورتموند وليفربول، حيث أحرز 15 هدفا واهتزت شباكه 3 مرات فقط، شدد على أن المهمة لم تنته بعد.

وقال كلوب: "انتهى النصف الأول (من المواجهة)، لا أكثر ولا أقل.



ما زال أمامنا مهمة كاملة للقيام بها، ولم نضمن أي شيء بعد".

وتابع: "أفضل وصف هو أننا نخوض مباراة وانتهى شوطها الأول بتقدمنا 2-صفر.



يجب أن تكون في حالة تأهب تام في الشوط الثاني ويجب أن تكون في الحالة الصحيحة بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف: "يمكن أن يكون أداء (فياريال) في مباراة الإياب كما فعلنا نحن في الذهاب، وإذا فعل ذلك، ستختفي أفضليتنا.



سنسافر من أجل مباراة الإياب وستكون الأجواء صعبة، من الواضح أنها ستكون مختلفة عن هذه الليلة.



اللاعبون يقاتلون من أجل حياتهم، من أجل مدربهم".

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