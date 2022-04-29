إصابة لاعبي برشلونة مينغيسا وبرايثوايت بفيروس كورونا

2022/04/29 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة ،اليوم الجمعة، إصابة مدافعه أوسكار مينغيسا ومهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بفيروس كورونا، ما يعني غيابهما عن مباراة الدوري الإسباني الأحد ضد ريال مايوركا في “كامب نو”.

ولن يؤثر هذان الغيابان على فريق المدرب تشافي هرنانديس لاسيما أنهما لا يعتبران من العناصر التي يعتمد عليها المدرب السابق لنادي السد القطري.

لكن النادي الكاتالوني الذي يدخل المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري المحلي متخلفاً بفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر ما يجعل الأخير بحاجة إلى نقطة من مباراته السبت مع إسبانيول كي يحسم اللقب، يواجه خطر تفشي الفيروس في صفوفه نتيجة تواجد برايثوايت في حفل شواء أقيم الخميس في مركز تمارين الفريق.

المصدر: AFP

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