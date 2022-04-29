عميان في عالم أعور - عدنان الصباح

2022/04/29 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح عادة ما يتندر العرب عن أنفسهم قائلين " إذا أردنا أن تلحق الهزيمة بأحد ما أيدناه " ويبدو انهم يطبقون ذلك على أنفسهم فهم لا يقفون الى جانب قضاياهم خشية أن يخسروها ايمانا بقولهم انفسهم لكنهم ينسون ان لتلك القضية صاحب آخر غيرهم وانهم هم في هذه الحالة أصحاب القضية ولذا لا يجدي تطبيق الرؤيا الغبية هذه على الذات.العالم اليوم يقف على قدميه مؤيدا لأوكرانيا بما في ذلك العالم العربي الرسمي واعلام العالم ......





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