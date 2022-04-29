اي انسداد سياسي هذا ؟ - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/04/29 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي أي انسداد سياسي هذا ؟؟؟لم يُبْقِ الاسلام السياسي العراقي بوجهيه : السني والشيعي ، من قيمة تذكر للمصطلحات السياسية .كل ما جاءنا به علم السياسة من مفاهيم ومصطلحات سياسية افرغه القوميون من محتواه الديمقراطي ، واجهزت عليه الحركات الاسلامية التي حكمت بعدهم .



لِنذكّر : بان علم السياسة نشأ وتكامل وأعيدت غربلته وتعديل بعض دلالة مفاهيمه السياسية في اوربا حصراً ، ولم يشارك العرب في ص ......





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