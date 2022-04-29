ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد حبس معارض بارز لأردوغان

2022/04/29 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أنها استدعت سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية، إنه “يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة حيال […]

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