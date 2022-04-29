بوتين في دور.. شمشون

2022/04/29 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظن أنّ أوكرانيا ستسقط بين يديه كما سبق أن سقطت سوريا، ولكنّ آماله تحوّلت الى أوهام.لم يكن بحاجة الى تسمية غزو جارته بالحرب.كان مقتنعاً أنّها مجرّد "عملية عسكرية خاصة" من شأنها أن تُسقط، بسرعة، كييف وحكومتها بين يديه، فيُقيم فيها سلطة موالية له يأخذ من خلالها كلّ ما إليه يطمح، روسياً وأوروبياً ودولياً.

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