بعد ان سبب مأساة لعشرات الأطفال.. بيئة ديالى تحظر

2022/04/29 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاصدرت دائرة بيئة ديالى، اليوم الجمعة، قرار رسمي بحظر ما اسمته "كور صناعة الفحم" داخل المحافظة، مبينة انها تسببت بمأساة إنسانية لعشرات الأطفال.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "صناعة الفحم في ديالى من خلال الطريقة التقليدية المعروفة بالكور وهي حفر تحت الارض خلقت مأساة انسانية لعشرات الاطفال والشباب بسبب استنشاقهم للأدخنة التي تصيبهم بالأمراض المزمنة".

واضاف الشمري، ان "الكور لها مضار بيئية وصحية في ان واحد"، مبينا ان "دائرته اصدرت قرار رسمي بأغلاقها كون صناعة الفحم وفق الاطار التقليدي له مساوى كبير ابرزها تلويث البيئة واصابة العاملين بالأمراض بسبب استنشاقهم للهواء الملوث بالأدخنة لساعات طويلة".

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