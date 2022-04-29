السامرائي معزياً بوفاة الحمداني: قامة علمية قدمت للوطن الكثير

2022/04/29 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، تعازيه بوفاة وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني.

وقال السامرائي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر وتابعتها (بغداد اليوم): "‏خالص التعازي للوسط الأكاديمي والثقافي بوفاة الدكتور عبد الأمير الحمداني القامة العلمية، الذي قدّم للوطن الكثير خلال مسيرة طويلة في مجال الآثار والتنقيب وفي فترة إشغاله لمنصب وزير الثقافة وكذلك دعمه لمشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، فلروحه الرحمة ولمحبيه الصبر".

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