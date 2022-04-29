مكتب المالكي ينفي تدخل الأخير بملف عودة المطلوبين

2022/04/29 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، ينفي تدخل الأخير بملف عودة المطلوبين.

وقال المكتب في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "منصات اعلامية ومواقع الكترونية تداولت مقطعا مجتزأ من كلام زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضمن مقابلة خاصة بثت صباح الخميس على قناة العهد الفضائية، ولوحظ انه تم اخراج الكلام عن سياقه بخصوص عودة بعض المطلوبين وتسليم أنفسهم للقضاء".

وأضاف انه "في الوقت الذي نستهجن هذا التحريف اللااخلاقي، نؤكد ان كلام المالكي لم يعن قطعا تدخله الشخصي بهكذا ملفات، وسبق ان اصدرنا مواقف وبيانات رسمية بهذا الخصوص، لذا اقتضى التنويه حرصاً على ايصال الحقيقة الى الرأي العام بعيداً عن التلاعب والتزييف".

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