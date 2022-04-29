رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة وزير الثقافة السابق

2022/04/29 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الجمعة، التعازي بوفاة وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني.

وقال الحلبوسي في تغريدة له : “خالص التعازي للأسرة الأكاديمية والوسط الثقافي برحيل العالم الآثاري ووزير الثقافة السابق الدكتور عبد الأمير الحمداني سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

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