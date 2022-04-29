كييف: القوات الروسية “أسرت” متطوعَين بريطانيَين في أوكرانيا

2022/04/29 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

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أسرت القوات الروسية متطوعَين بريطانيَين يعملان في أوكرانيا للاشتباه في أنهما “جاسوسان”، كما أكدت منظمة “بريزيديوم نتوورك” غير الهادفة للربح وعائلة أحدهما ،اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة الإنسانية التي تتخذ في المملكة المتحدة مقرا، إن جنودا روس “أسروا” بول أوري وديلان هيلي الاثنين عند نقطة تفتيش في جنوب مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: AFP

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