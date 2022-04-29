تصريح جديد من الفتح بعد موقف الكتلة الصدرية بشأن التقارب بين الطرفين

2022/04/29 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو تحالف الفتح خالد السراي اليوم الجمعة اننا نسعى لتقارب وجهات النظر لايجاد حلول للازمة السياسية.وقال السراي لوكالة ايرث نيوز، ان “الشعب ينتظر الكثير من الكتل التي صوت لها في ان تكون على دراية واسعة واهمية اعلى بالنسبة لجميع الكتل السياسية خاصة وان الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم بين الكتل […]

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