هواوي تكشف رسميا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

2022/04/29 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هواوي عن شكل ومواصفات هاتفها الجديد Mate Xs 2 الذي أتى بميزات تجعله ينافس أفضل الأجهزة الشبيهة من سامسونغ.وحصل الجهاز على هيكل بأبعاد (156.5/139.3/5.4) وهو مطوي، وزنه 255 غ، وعلى شاشة OLED خارجية مرنة بمقاس 7.8 بوصة، دقة عرضها (2480/220) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.ويضمن الأداء […]

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