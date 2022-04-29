أول رائد عربي إلى الفضاء في مهمة لـ 6 أشهر

2022/04/29 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الجمعة، أنها سترسل رائد فضاء إلى المحطة الدولية، في مهمة تمتد لستة أشهر، في ثاني الرحلات البشرية الفضائية للدولة الخليجية الثرية الساعية لترسيخ موقعها في مجال علوم الفضاء.

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