2022/04/29 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت صحيفة "المونتيور" الامريكية،

اليوم الجمعة، عن تأثير الأزمة

الاقتصادية العالمية بسبب الحرب

الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار

في العراق.



مما دفع ذلك الحكومة

العراقية إلى تعديل عدة قرارات تتعلق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أميركية تكشف تأثير الحرب في اوكرانيا على الاسعار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أميركية تكشف تأثير الحرب في اوكرانيا على الاسعار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).