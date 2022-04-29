خبيرة توضح بشأن تحقيق العراق المرتبة الاولى عربيًا باكبر نمو ناتج محلي

2022/04/29 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، اليوم الجمعة، بشأن اعلان البنك الدولي تحقيق العراق المرتبة الاولى عربيًا كأكبر نمو للناتج المحلي.

وقالت سميسم في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هذا النمو للناتج المحلي لا يعني وجود انتاج حقيقي كونه جاء نتيجة لارتفاع اسعار النفط وليس وفق خطة اقتصادية اتبعتها الحكومة".

وأضافت أنه "لم تتحسن الزراعة او الصناعة في العراق ولا يوجد انخفاض في معدلات البطالة، لذلك فان هذه الزيادة الناتج المحلي احدثتها السوق العالمية للنفط وهي زيادة في الارقام فقط".

وبينت سميسم أن "هذه الزيادة لا تعني وجود سياسة اقتصادية صحيحة في البلاد نظرًا لعدم تحسن مستوى المعيشة للافراد وعدم انخفاض سعر الدولار وكذلك ارتفاع مستوى البطالة".

وأشارت إلى أنه "بانخفاض اسعار النفط ستتراجع تلقائيا الزيادة التي حصلت في الناتج المحلي".

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