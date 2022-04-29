عصبت عينيه بحجة إعطائه هدية.. هندية حاولت قتل خطيبها

2022/04/29 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الشرطة الهندية القبض على شابة، بعد أن اصطحبت خطيبها إلى قمة تل منعزلة في ولاية جنوب الهند وعصبت عينيه بحجة إعطائه هدية مفاجئة، تبين أنها عملية حز عنق تركته بعدها ليموت، ولحسن الحظ، نجا الرجل حين وجده السكان المحليون ونقلوه إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بتخييط الجرح بـ 30 غرزة.ووقع الحادث […]

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هندية حاولت قتل خطيبها أولاً على ايرث نيوز.

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