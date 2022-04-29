حكاية صالح.. - صباح كنجي

2022/04/29 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي صالح هو (صالح سلو حسن الحراقي)..



مواطن عراقي ولد بالخطأ في زاوية من زوايا محلة البرافية في بحزاني عام 1957..



وبقية التفاصيل عن اليوم والساعة غير مهمة..



ولا تستحق ان نشغل بالنا بها..



تعرفت عليه في صباي حينما كان طالباً في الصف الرابع ابتدائي..



كان صالح أصغر اشقاءه وفقاً لتسلسل العمر..



من قبله نعمان الذي اغتيل بخسة اثناء وجوده في الجيش منتصف السبعينات..



ومن ثم حسين خريج معهد معلمين..



رفض تعيينه ......





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