2022/04/29 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8u9ZECtKwgU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإرادة الصلبة تحقق نتائج عسكرية هامة جدا وملفات أخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإرادة الصلبة تحقق نتائج عسكرية هامة جدا وملفات أخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).